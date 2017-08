homenagem a piloto Hamilton resiste à pressão de Vettel

e vence GP da Bélgica; Massa é o 8º

Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica e coroou um fim de semana com direito a recorde de poles no sábado. Neste domingo (27), o inglês foi atacado por Sebastian Vettel a 10 voltas para o fim, mas demonstrou frieza e técnica ao suportar à pressão do alemão e conquistou sua quinta vitória na temporada.

Vettel terminou em segundo. Ricciardo completou o pódio. Felipe Massa foi o 8º.

Com este triunfo, Hamilton encurta a distância para o líder do Mundial, Vettel: 220 pontos (Vettel) contra 213 pontos (Hamilton).

Felipe Massa teve uma semana ruim. O piloto brasileiro começou a sessão de treinos sofrendo acidente, razão pela qual ficou fora do segundo treino livre na Bélgica. Massa criticou duramente a Williams antes do GP.

Largando em 16º, Massa pulou para 13º. O brasileiro foi beneficiado por problemas com Verstappen e Perez e fez ultrapassagens ao longo da prova.

Os quatro primeiros no grid (Hamilton, Vettel, Bottas e Raikkonen) mantiveram suas posições na largada.

Hamilton abriu boa vantagem nas 15 voltas iniciais.

Vettel encostou no inglês depois da primeira parada nos boxes, com 1seg1 de diferença, mas Hamilton se recuperou, estabelecendo vantagem para quase 2seg a partir da volta 22 (de 44 no total).

A bandeira amarela na volta 32 juntou Hamilton e Vettel. Na saída do safety car, o ferrarista atacou fortemente o piloto da Mercedes. Hamilton resistiu à pressão de Vettel. Para se safar de Vettel, Hamilton emplacou três voltas mais rápidas em sequência, abrindo 1s4 de diferença a três voltas para o fim.

A Mercedes teve que usar pneus macios, mais lentos, nesta parte final porque não tinham outros pneus novos, ao contrário dos rivais.

SCHUMACHER

Mick Schumacher, filho de Schumacher, homenageou o pai neste domingo, em Spa-Francorchamps.

O jovem guiou uma Benetton idêntica que o alemão conquistou seu primeiro título na F-1, em 1994. A homenagem ocorreu para celebrar os 25 anos da vitória de Schumacher no circuito belga, em 1992.

Um dia antes da prova, a família Michael Schumacher parabenizou Lewis Hamilton pela 68º pole, igualando o recorde do heptacampeão.