F1 Hamilton lidera primeiro treino em Interlagos sob forte calor

O tetracampeão mundial Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP Brasil nesta sexta-feira (10) em Interlagos.



Vencedor da corrida do ano passado deu a melhor de suas voltas em 1min09s202, tempo mais rápido já registrado na história do circuito por um carro de F-1.

Seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, ficou em segundo, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, em terceiro.



O brasileiro Felipe Massa, que faz o último GP Brasil de sua carreira, acabou na sétima colocação, com o tempo de 1min10s102.



A primeira sessão de treinos foi realizada sob um forte calor. Os termômetros marcaram 27º C em Interlagos, com a temperatura da pista chegando aos 50º C.



A sessão também foi marcada por uma escapada de pista de Sebastian Vettel e um motor estourado de Brendon Hartley, da Toro Rosso.



Harley e seu companheiro Gasly perderão dez posições no grid de largada por troca na unidade de potência do carro. O mesmo acontecerá com Daniel Ricciardo, da Red Bull.



O segundo treino livre acontecerá às 14h (de Brasília) desta sexta-feira (10).