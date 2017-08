Nome na história Hamilton faz a pole na Bélgica e se emociona por igualar Schumacher

Lewis Hamilton será o pole position para o GP da Bélgica. O inglês cravou 1m42s533 e fez o melhor tempo deste sábado (26) em Spa-Francorchamps. Hamilton alcança sua 68 pole na carreira, igualando Michael Schumacher, o maior recordista em poles.

Sebastian Vettel será o segundo no grid de domingo (27), com Valtteri Bottas em terceiro.

O inglês foi homenageado ainda na pista, Asim que retirou o capacete, ele foi cumprimentado por Ross Brawn, que trabalhou com Schumacher praticamente a carreira inteira.

Hamilton chorou após Brawn retransmitir palavras da família de Schumacher.

"Eu tive o privilégio de correr com o Michael. Eu tive a honra de disputar poles com ele ", disse Hamilton, emocionado.

Felipe Massa foi punido com cinco posições para o grid oficial do GP da Bélgica. O piloto largará em 18º.

A advertência ao piloto da Williams ocorreu por exceder a velocidade durante bandeiras amarelas duplas. Isso ocorreu no terceiro treino livre, neste sábado.

O fim de semana Bélgica não está sendo bom para Massa. Na sexta, ele se acidentou no primeiro treino livre. A Williams não preparou o carro a tempo para o segundo treino livre. O brasileiro voltou para a terceira atividade, mas não registrou bons tempos.

Massa detonou o carro da Williams após deixar o treino oficial no Q1.

"O carro não é competitivo o suficiente. Sofremos no treino da manhã e mudamos o carro para a classificação para ver se melhorava alguma coisa. Se melhorou, não foi o suficiente para estar na briga. Saímos ainda no Q1 dessa vez, o que mostra que a situação é crítica nesta pista. Não deveria ser um circuito ruim para nós, mas está sendo péssimo, mostrando que o carro, ao invés de andar para frente, está andando para trás."

Vettel lidera o Mundial de Pilotos, com 202 pontos. Hamilton é o segundo, com 188 pontos.

Confira o grid de largada do GP da Bélgica:

1 - Lewis Hamilton - (ING/Mercedes) - 1:42.553 (Q3)

2 - Sebastian Vettel - (ALE/Ferrari) - 1:42.795 (Q3)

3 - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1:43.094 (Q3)

4 - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1:43.270 (Q3)

5 - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1:43.380 (Q3)

6 - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1:43.863 (Q3)

7 - Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - 1:44.982 (Q3)

8 - Sergio Perez (MEX/Force India) - 1:44.894 (Q2)

9 - Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1:45.006 (Q2)

10 - Jolyon Palmer (GBR/Renault) -1:44.685 (Q2)

11 - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1:45.090 (Q2)

12 - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1:45.133 (Q2)

13 - Kevin Magnuessen (DIN/Haas) - 1:45.400 (Q2)

14 - Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1:45.374 (Q1)

15 - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1:45.441 (Q1)

16 - Felipe Massa (BRA/Williams) - 1:45.823 (Q1)

17 - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1:46.028 (Q1)

18 - Lance Stroll (CAN/Williams) - 1:46.915 (Q1)

19 - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1:47.214 (Q1)

20 - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) - 1:47.679 (Q1)