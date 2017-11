mandou recado Hamilton diz que alertou Vettel sobre 'desrespeito' após incidente no Azerbaijão

Lewis Hamilton revelou que alertou Sebastian Vettel para não o "desrespeitar de novo" depois do incidente entre eles no GP do Azerbaijão, em Baku.

O inglês da Mercedes foi atingido pela Ferrari do alemão enquanto o 'safety car' estava na pista da prova realizada em junho.

"Quando eu conversei com ele depois, eu estava como 'isso é um sinal de desrespeito, então nunca me desrespeite assim de novo, ou então teremos problemas'", disse Hamilton em entrevista ao site Motorsport.com.

"Eu nunca fiz isso para ninguém. Eu nem sei o que ele estava pensando para fazer aquilo. Nunca estive em uma situação daquela. Eu acho que as pessoas reagem diferente quando estão pressionadas", acrescentou.

O inglês também afirmou que a reação contida após o incidente foi causada pelo desejo de não causar um "turbilhão negativo".

"Eu acho que existem diferentes formas de como você pode lidar com as coisas. Eu sabia o que tinha que fazer na pista e não deixaria nada me distrair do meu objetivo", explicou.

"Eu não iria me deixar dizer algo ou reagir de uma maneira que causaria algum turbilhão negativo e que me tiraria do meu objetivo principal. E, naturalmente, com a experiência, você aprende a lidar com todas essas coisas diferentes."

Ao final daquela prova, Hamilton terminou em quinto, uma posição atrás de Vettel, que na época ainda liderava o Mundial de pilotos. Porém, ao longo da temporada, o inglês assumiu a ponta da classificação e se sagrou tetracampeão no GP do México, no fim de outubro.