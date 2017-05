AUTOMOBILISMO-F1 Hamilton começa treinos livres em Mônaco na frente; Massa fica em 11º

O favoritismo neste final de semana é da Ferrari de Sebastian Vettel, mas foi Lewis Hamilton quem liderou a primeira sessão de treinos livres para o GP de Mônaco. O alemão, contudo, ficou logo atrás, a menos de dois décimos do piloto da Mercedes.

Por ter um carro mais longo, o time alemão está, em teoria, em desvantagem no palco da sexta etapa do campeonato, devido às características da pista, mas demonstrou força pelo menos no primeiro treino, com Valtteri Bottas em quarto.



Já as Red Bull mostraram estar mais próximas do que nas últimas provas, com Max Verstappen, que teve problemas durante a sessão e deu pouco menos de 20 voltas, enquanto os rivais superaram a marca de trinta, ficando com a terceira colocação. Seu companheiro Daniel Ricciardo, que fez a pole position ano passado, terminou em quinto.



Kimi Raikkonen, por sua vez, esteve visivelmente não à vontade com o carro em Mônaco, e terminou apenas em sétimo, atrás ainda de Daniil Kvyat, da Toro Rosso, que andou bem por toda a sessão.



As Force India de Perez e Ocon, que devem andar bem neste final de semana, e a outra Toro Rosso, de Sainz, completaram o top 10, enquanto Felipe Massa foi apenas a 11ª com a Williams, que sempre teve dificuldades em Mônaco devido às curvas lentas. Seu companheiro, Lance Stroll, foi o 16º.



A segunda sessão de treinos livres para o GP de Mônaco começa às 9h pelo horário de Brasília, mesmo horário da classificação e da corrida, no sábado e no domingo. Sebastian Vettel lidera o campeonato com seis pontos de vantagem para Lewis Hamilton.



Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres



1. Lewis Hamilton (ING) Mercedes - 1m 13.425s

2. Sebastian Vettel (ALE) Ferrari - 1m 13.621s

3. Max Verstappen (HOL) Red Bull - 1m 13.771s

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes - 1m 13.791s

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull - TAG 1m 13.854s

6. Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso - 1m 14.111s

7. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari - 1m 14.164s

8. Sergio Perez (MEX) Force India - 1m 14.201s

9. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso - 1m 14.333s

10. Esteban Ocon (FRA) Force India - 1m 14.425s

11. Felipe Massa (BRA) Williams - 1m 14.617s

12. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren - 1m 14.813s

13. Kevin Magnussen (DIN) Haas - 1m 14.870s

14. Jenson Button (ING) McLaren - 1m 14.954s

15. Romain Grosjean (FRA) Haas - 1m 15.321s

16. Lance Stroll (CAN) Williams - 1m 15.595s

17. Jolyon Palmer (ING) Renault - 1m 15.949s

18. Pascal Wehrlein (ALE) Sauber - 1m 16.258s

19. Nico Hulkenberg (ALE) Renault - Sem tempo

20. Marcus Ericsson (SUE) Sauber - Sem tempo