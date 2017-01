MERCADO DA BOLA Hamburgo prepara oferta de R$ 33 milhões por volante do Grêmio

O Grêmio receberá, na próxima segunda-feira, uma proposta por Walace, 21 anos. O Hamburgo-ALE já sinalizou que apresentará oferta de 10 milhões de euros (R$ 33, 6 milhões). Dono de 60% dos direitos econômicos do volante, o time gaúcho assegura que ainda não foi procurado e segue confiante na permanência do jogador.

O interesse ocorre às vésperas do fechamento da janela de transferências nas principais ligas da Europa. O período se encerra no dia 31 de janeiro.

O prazo apertado para análise e os valores não dão garantias de que o acordo será fechado. Com a cifra a ser ofertada pelo Hamburgo, o time gaúcho ficaria com R$ 20, 1 milhões.

O Grêmio nunca escondeu que planeja negociar Walace por quantias maiores. Algo entre 12 milhões de euros (R$ 40,36 milhões na cotação atual) e 15 milhões de euros (R$ 50,4 milhões). Assim, ganharia mais por seus 60%.

Outro aspecto é que o Grêmio trata a manutenção do time campeão da Copa do Brasil como seu grande reforço. Depois de buscar seis jogadores, sem nomes de impacto, o clube passou a valorizar muito a permanência de toda equipe considerada titular.

As investidas por Walace não são novidade. Em 2016, o Espanyol apresentou oferta de oito milhões de euros e o Grêmio prontamente rechaçou. A Lazio também de perto a situação do jogador e por muito pouco não enviou proposta agora.

No começo do mês, o grupo Rogon também demonstrou interesse em Walace. Representantes do fundo de investimentos alemão se reuniram com a diretoria do Grêmio para prospectar negócios envolvendo os cinco nomes de destaque do elenco: Luan, Walace, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Everton.

Titular absoluto do Grêmio, campeão olímpico com a seleção brasileira e convocado por Tite recentemente, Walace chegou ao time gaúcho egresso do Avaí. O contrato dele com o Tricolor vai até 30 de junho de 2018.