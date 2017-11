ESPORTE Há dois anos sem competição, Campo Grande recebe brasileiro de MotoCross Autódromo terá entrada franca e os treinos começam às 9h15 de sábado

Há dois anos sem realizar competições de MotoCross e outras categorias que envolve motos, Campo Grande vai receber neste fim de semana a 6ª etapa do do Campeonato Brasileiro. O evento será feito graças a reforma da pista que fica no autódromo internacional da cidade.

Além da prova, a pista no autódromo Orlando Moura será usada pelos pilotos para treino e ficará sob responsabilidade da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura de Campo Grande investiu R$ 35 mil para reformar o local.

“Agora quem vai conservar é a federação estadual, nós vamos entregar para os pilotos treinarem de graça e eles cuidam da pista, em contrapartida. Essa nova pista de motocross vai contribuir para o esporte, turismo, comércio. Com o campeonato virão 180 pilotos para Campo Grande sendo que oito são daqui”, destacou.

O piloto Fábio Festi disse que o segmento está animado com a oportunidade de treinar dentro de casa e melhorar o desempenho para a temporada 2018. “Posso dizer em nome dos demais pilotos da dificuldade até agora, quando precisávamos sair da cidade uma ou duas vezes na semana para treinar em outros locais, já que aqui não havia uma pista segura. O que a prefeitura está nos dando com essa revitalização é a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho dentro de casa e isso não tem preço”, comemora o piloto de MotoCross.

O presidente da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, André de Souza Azambuja, disse que a utilização da pista para os treinos irá contemplar não apenas os pilotos, mas a população em geral.

“O motociclismo aqui sempre foi esquecido, mas agora começamos a viver um novo tempo. Essa pista é um presente para os pilotos e a população, que poderá ir até lá assistir aos treinos e competições em um local seguro e adequado com banheiros, bebedouros e toda a estrutura necessária”, considera.

Neste fim de semana o autódromo terá entrada franca e os treinos começam às 9h15 de sábado. As provas começam às 15h sendo que o pódio está marcado para 17h20. No domingo a competição começa às 9h e a previsão é de terminar às 10h25. Às 12h20 começa a primeira bateria de MX2JR, às 14h50 está marcado o pódio classe MXJR. Às 17h15 será o pódio MX1.

A classificação completa de todas as categorias pode ser conferida no site www.cbm.esp.br