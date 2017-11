estimulante Guerrero é pego em exame antidoping

em jogo das eliminatórias da Copa

O atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, foi flagrado em exame antidoping realizado após partida entre Peru e Argentina pelas eliminatórias da Copa, no último dia 5 de outubro, em Buenos Aires. O atleta foi pego com uma substância estimulante cujo nome ainda não foi divulgado.

A informação do doping foi confirmada ao SporTV por Fernando Solera, presidente da controle de dopagem da CBF.

O resultado da contra-prova ainda não foi divulgado e por isso nem a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), nem a Federação Peruana de Futebol ainda se posicionaram oficialmente sobre o assunto. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN da Argentina.

"Existe oficialmente um resultado analítico adverso para estimulante. Fui informado pelo próprio médico do Flamengo deste caso", afirmou Solera.

Caso confirmada a contra-prova, Guerrero já será suspenso imediatamente pela Conmebol de maneira preventiva, ficando fora das disputas do Flamengo na Copa Sul-Americana.

O clube está na semifinal e enfrentará o Junior de Barranquilla (COL). O mesmo caminho também deverá ocorrer via Fifa, com o peruano perdendo os jogos de sua seleção na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

O Peru enfrentará a Nova Zelândia nos dias 11 e 15 de novembro valendo uma vaga no Mundial da Rússia.

Procurada pela reportagem, a Fifa informou por meio de um porta-voz que não pode fazer nenhum comentário no momento, pois este ainda é um assunto em andamento.

Guerrero se recuperava de um edema no músculo posterior da coxa esquerda que o deixou de fora dos últimos quatro jogos do Flamengo.

Ele chegou a treinar na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu e vivia a expectativa de ser relacionado para a partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro.