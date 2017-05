Futebol Guerrero dá volta por cima e vira peça fundamental no Flamengo

Guerrero é o símbolo da volta por cima do Flamengo. O atacante demorou, mas entregou aos torcedores o que esperavam dele. Protagonismo, liderança, gols e título. Ele foi o "cara" flamenguista na conquista do 34º título Estadual do clube -o sexto invicto na história.

O Flamengo enfrentava um jejum de três anos sem conquistas e a pressão era crescente. Faltava coroar o trabalho de reorganização do clube com um título, ainda que o Campeonato Carioca estivesse distante das prioridades da temporada.



Na reta final do Estadual, o Rubro-negro perdeu Diego e viu o elenco sofrer com o desgaste dos compromissos pela Copa Libertadores. Coube ao peruano Guerrero chamar a responsabilidade, decidir jogos e terminar a competição como o melhor jogador do Flamengo e artilheiro, com dez gols -são 34 tentos vestindo a camisa rubro-negra.



"É uma sensação única ser campeão no Flamengo. Todos estão de parabéns e sou apenas mais um em campo. O clube se preparou para conseguir esse título. É hora de comemorar, mas temos outras coisas para conquistar", afirmou.



Guerrero superou as dificuldades de adaptação para se transformar na referência rubro-negra. O peruano tirou o peso das costas e passou a dividir os holofotes com Diego. A pressão de ganhar diminuiu, embora o Flamengo ainda tenha desafios consideráveis pela frente na Copa Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.



"Realizamos um bom trabalho e os títulos vão acontecer naturalmente. Entramos para disputar e ganhar. Não tem essa de que um título é mais importante do que o outro. O trabalho continua independentemente do resultado. Não tem essa de pressão também. É importante conquistar e trabalhar de forma séria. É isso o que fazemos no Flamengo", encerrou o presidente Eduardo Bandeira de Mello.