clima ruim Guerra fala em fracasso do Palmeiras

na temporada e pede calma à torcida

Alejandro Guerra usou a palavra 'vergonha' para descrever a situação do Palmeiras na atual temporada. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o time está 14 pontos atrás do líder do Brasileiro e agora tem como objetivo principal uma vaga na Libertadores.

O venezuelano afirmou, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (16), que sabe que todo o esforço feito em 2017 tinha como objetivo o título de melhor da América do Sul, mas pediu calma para o torcedor porque todos eles estão sujeitos a errar.

"Os jogadores, o corpo técnico e a torcida... Todos queriam ganhar tudo. Fomos eliminados e isso é uma vergonha, uma tristeza, uma pena. A gente sabe que o esforço de todos, da diretoria, foi de manter jogadores e trazer os melhores, mas não deu certo", explicou o atleta, para depois mostrar preocupação com o estilo dos protestos.

"É um fracasso estar eliminado, mas pedimos tranquilidade para os torcedores porque somos seres humanos, que têm família. E então precisa ter calma, porque pega mal ter violência. Os jogadores sempre querem ganhar, mas temos família e eles também são afetados quando estamos mal", completou.

Guerra ainda afirmou que Cuca já tem preparado o elenco para os protestos que podem acontecer no domingo (20), no jogo contra a Chapecoense, pela 21ª rodada do Brasileirão. Segundo o meia, os jogadores já sabem que nem ouviram seus nomes gritados.

"O Cuca já falou que a gente a torcida não vai ficar gritando 'Guerra, Guerra, Guerra'. Eles não vão gritar nosso nome porque estão tristes. E temos que estar preparados para isso. Os jogadores que estão aqui têm muito peso e a gente não pode cair por causa do protesto. Dói para todos estarmos eliminados", completou.

O meio-campista está à disposição do treinador, mas agora tem a concorrência de Moisés. Na cabeça dele, será possível que os dois atuem juntos contra a Chapecoense. Guerra, aliás, elogiou bastante o carinho dos palmeirenses com o camisa 10 e disse que seu companheiro pensa muito rápido.

O provável time para este domingo terá: Prass; Mayke, Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Guedes, Deyverson e Willian.