FORA DE CASA Grêmio vence o Atlético-PR com um a menos e mantém 100%

Luan não marcava um gol desde 11 de abril, quando fez diante do Iquique, pela Libertadores. Mas precisou de menos de um minuto de segundo tempo para chutar com força no ângulo de Weverton e abrir o placar em Grêmio e Atlético-PR. O gol dele, neste domingo (21), abriu caminho para a segunda vitória seguida dos gaúchos. Na Arena da Baixada, o placar foi 2 a 0.

E o placar foi ameaçado no fim do jogo. Tudo porque Marcelo Grohe foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo. O goleiro retardou o reinício do jogo em várias oportunidades. Levou amarelo e posteriormente vermelho.

Mas mesmo ficando com um a menos, o Grêmio contou com boa atuação de Ramiro, Arthur, um gol de Luan e outro de Barrios para manter 100% de aproveitamento no Brasileiro. Com seis pontos, terá pela frente na próxima rodada do Brasileiro Sport, na segunda-feira, em Recife. Antes encara o Zamora, em casa, pela Libertadores. Já o Atlético-PR ainda não pontuou no nacional e enfrenta o Flamengo na terceira rodada.

TITULAR

O Grêmio apostava em Bolaños, contratou Gastón Fernández, mas quem virou 'maestro' na lesão de Douglas foi Arthur. O volante iniciou a jogada do primeiro gol do jogo ao encontrar Ramiro pela direita 'quebrando' a boa postura da defesa atleticana. Novo xodó da torcida, ganha cada vez mais espaço no time.

ATLÉTICO-PR

Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Sidicley; Otávio, Rosseto, Nikão e Carlos Alberto (Guilherme); Pablo (Douglas Coutinho) e Eduardo da Silva (Grafite).

T.: Paulo Autuori

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Kannemann, Pedro Geromel e Bruno Cortez; Michel, Athur (Rafael Thyere), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Jaílson); Lucas Barrios (Léo Jardim).

T.: Renato Gaúcho

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza

Auxiliares: Anderson José de Moraes e Bruno Salgado Rizo

Cartões amarelos: Thiago Heleno (CAP), Weverton (CAP); Lucas Barrios (GRE), Ramiro GRE), Marcelo Grohe (GRE), Arthur (GRE);

Cartões vermelhos: Marcelo Grohe (GRE)

Gols: Luan (GRE), a 1 minuto do segundo tempo, e Lucas Barrios (GRE), aos 13 minutos do segundo tempo.