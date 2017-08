2 a 0 Grêmio passa fácil pelo Atlético-MG

e mantém perseguição ao líder

Com a vitória do Corinthians no sábado, o Grêmio poderia ver a vantagem dos paulistas crescer para 11 pontos. Mas não deixou. Com time misto, passou com tranquilidade pelos Atlético-MG, que usou reservas.

Neste domingo (6), o placar de 2 a 0 colocou a diferença de novo em 8 pontos e manteve a perseguição ao líder.

Não fosse a campanha fora do comum do Corinthians, que encerrou o turno sem perder um jogo sequer, o Grêmio estaria mais perto. Chegou aos 39 pontos na classificação, soberano na segunda posição do campeonato. E ainda vivo na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores.

Na quarta-feira, o adversário pelas oitavas de final da competição continental será o Godoy Cruz-ARG e um empate coloca o time gaúcho nas quartas de final.

Já o Atlético-MG, que na quarta-feira pega o Jorge Wilstermann-BOL pela Libertadores e precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição, tem 23 pontos e ocupa a 14ª posição.

Pelo Brasileiro, no próximo final de semana o Grêmio visita o Botafogo. Já o Atlético-MG recebe o Flamengo. Ambos os jogos serão no domingo.

JOGO

O Grêmio foi superior durante todo primeiro tempo. O time reserva do Atlético-MG mostrou problemas evidentes de entrosamento.

Erros de passes provocaram contra-ataques perigosos. E quando optou por trocar passes, o time da casa foi muito melhor. Sob sua principal característica, o Grêmio criou uma série de chances pelo lado direito, até que um cruzamento de Léo Moura foi concluído por Luan e no rebote de Victor, que fez uma bonita defesa, Fernandinho fez o segundo. E o domínio total durou até o fim do primeiro tempo.

O segundo tempo teve uma bola na trave logo aos 5 minutos. Por pouco Pedro Rocha não marcou mais um para o Grêmio. E mesmo com a entrada de Robinho, o jogo se transformou no Tricolor administrando a vantagem.

Em ritmo de treino, Renato Gaúcho passou a substituir jogadores e aguardar o jogo encerrar. Antes disso, porém, Bruno Rodrigo cometeu pênalti e Paulo Victor defendeu a batida de Robinho.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Maicon (Jailson), Arthur, Fernandinho, Pedro Rocha (Lincoln) e Luan; Everton (Patrick).

T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG

Giovanni; Alex Silva, Bremer, Matheus Mancini e Leonan; Roger Bernardo, Yago, Adilson (Marlone), Otero e Valdivia (Pablo); Elder (Robinho).

T.: Rogério Micale

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Lins Marques

Público/Renda: 24.866 (total)/R$ 794.283,00

Cartões amarelos: Bremer (ATL); Maicon (GRE), Paulo Victor (GRE), Arthur (GRE);

Gols: Pedro Rocha, do Grêmio, aos 4 minutos do primeiro tempo; Fernandinho, do Grêmio, aos 26 minutos do segundo tempo