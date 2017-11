1 a 1 Grêmio empata, e Corinthians está a uma vitória do título brasileiro

O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo (12), em Caxias do Sul (RS), e abriu a possibilidade de o Corinthians conquistar o título do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (15).

Se vencer o Fluminense, em Itaquera, o líder da competição não poderá mais ser alcançado por nenhum outro rival. No sábado (11), o Corinthians derrotou o Avaí, por 1 a 0, e chegou aos 68 pontos.

O empate com o Vitória deixou o Grêmio, vice-líder do Brasileiro, com 58 pontos. Restam quatro rodadas para o fim do campeonato.

A prioridade da equipe gaúcha neste final de temporada será a conquista do título da Libertadores. O Grêmio decidirá o torneio contra o Lanús, da Argentina. O primeiro jogo será disputado no dia 22, em Porto Alegre.

O técnico Renato Gaúcho, portanto, deverá repetir a estratégia de poupar os jogadores titulares nas próximas rodadas do Brasileiro.

Neste domingo, o treinador escalou praticamente força máxima. Renato Gaúcho decidiu preservar apenas o goleiro Marcelo Grohe e os laterais Edílson e Cortez.

A novidade na equipe foi a volta do centroavante Lucas Barrios, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. O treinador havia prometido que daria ritmo de jogo ao atacante antes da final da Libertadores.

Foi o Vitória, no entanto, que saiu à frente no placar. Aos 16min do primeiro tempo, Patric recebeu dentro da área e chutou na saída do goleiro Paulo Victor para marcar o primeiro gol.

O Grêmio reagiu rapidamente e conseguiu empatar dois minutos depois, em cabeçada de Fernandinho.

Aos 12min do segundo tempo, Fillipe Souto deu um carrinho em Ramiro e foi expulso. Aos 17, Léo Moura cruzou rasteiro e Luan completou para o gol, mas o árbitro anulou a jogada após o auxiliar flagrar impedimento no lance.

O Vitória, nos acréscimos, marcou com Caíque Sá, mas também teve o gol anulado por conta de um impedimento.

O próximo jogo do Grêmio será disputado às 19h30 desta quarta-feira (15), contra o São Paulo, em Porto Alegre.

Embora o título brasileiro esteja distante, a equipe precisa continuar somando pontos para se garantir no G-4 e conquistar uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Os gaúchos possuem sete pontos de diferença para o Botafogo, que está em sexto, com 51. O Cruzeiro, quinto colocado, já está classificado para o torneio.

A classificação direta ao torneio continental também poderá ser assegurada caso o Grêmio vença o Lanús na final da Libertadores.

Já o Vitória, com 39 pontos, abriu pequena vantagem para o descenso. O time está na 16ª colocação e possui três pontos a mais do que o Sport, que abre a zona do rebaixamento. O clube voltará a jogar na quinta (16), contra a Chapecoense, em Salvador.