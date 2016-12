No RS Grêmio e Atlético Mineiro decidem

hoje título da Copa do Brasil

O incômodo e longo jejum de títulos é mais do que suficiente para esgotar a paciência de um torcedor. Os gremistas, porém, mantêm viva sua paixão nos 15 anos em que sofrem sem ver o clube do coração erguer taças de expressão nacional ou internacional. E chegam a esta quarta-feira ansiosos com a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético-MG, na Arena, no duelo que pode findar a seca e render ao clube o penta da competição.

A RBS TV e o GloboEsporte.com convidaram o escritor gremista Marcelo Ferla para escrever um texto em forma de ode à resistência da torcida nestes tempos de vacas magras. A narração é do músico gremista Humberto Gessinger (confira no vídeo acima).

>>> Texto de Marcelo Ferla, escritor e jornalista gremista:

Somos todos sempre um

Eu e tu, Grêmio,

somos todos sempre um,

com alma portenha, determinação germânica, garra charrua

e um amor incondicional: não nos abandonamos jamais



Nesses tempos tão difíceis contigo,

eu quase toquei o céu

e desci para o inferno,

mas nunca deixei de apoiar tua poesia bruta

e aplaudir até quem não mereceu vestir teu manto,

pra que pudéssemos seguir em frente.



Nesses anos de cumplicidade,

fui eu que

chutamos todas as bolas pra fora

e erramos todos os passes no meio-campo

e falhamos em defender nossa meta

e escalamos o time errado em jogos fundamentais,

e fomos nós que

fiquei rouco de tanto cantar

e perdi a voz de tanto alentar

e lamentei todas aquelas bolas que bateram na trave

e deixei engasgado mais uma vez o grito de gol.



Eu apelei para

os deuses do futebol

e para os orixás da bola

e até para os cartesianos de plantão

e seus números sem coração,

e adaptei versos beats pra ficar do teu lado: minha vida que

não me ama / meu time que não vejo mais ganhar / ainda

acredito nos dois



Nas arquibancadas românticas da Azenha

e nas cadeiras modernas do Humaitá

eu vi uma gurizada que ainda não te viu ganhar

e senhores de barba branca desacostumados a perder

e garotas entusiasmadas com sua nova paixão

que jamais conjugaram o verbo desistir



Eu me espremi nos piores lugares

e dividi minha intimidade com anônimos

e descarreguei em público minhas próprias derrotas

na esperança de te ver conquistar as maiores vitórias,

na aflição e no alívio de cada 90 minutos do resto de nossas vidas.



Eu confesso: cheguei a te negar por um segundo no calor da

emoção, mas foi só pra poder te perdoar por mais 100 anos

quando voltou a razão



Nos últimos 15 anos

eu perdi e levantei

e perdi e levantei

e perdi e levantei

mas nunca duvidei que vale a pena ser gremista



Eu e tu, Grêmio,

somos todos sempre um

azuis, brancos e pretos,

entoando o mesmo mantra

com as bençãos do velho Lupi,

para o que der e vier:



Dale Tricolor / queremos a Copa

Dale dale Tricolor / meu único amor