FUTEBOL Grêmio define renovação com Pedro Rocha e foca em próximos compromissos

O Grêmio deu por encerrada a renovação do atacante Pedro Rocha. Segundo o vice de futebol, Odorico Roman, o jogador assinará o novo contrato no próximo dia 10.

"Ele tem vínculo até o final do ano, assina no dia 10 o novo contrato. Está à disposição do Renato e não há mais detalhes pendentes", disse o dirigente.

Pedro esteve ameaçado de ser sacado do elenco principal após as idas e vindas de sua renovação. Herói da última Copa do Brasil por conta dos dois gols na final, ele amplia seu vínculo até 2019.

A última barreira na renovação foi o valor de luvas, aproximadamente R$ 500 mil, que serão pagos em 15 parcelas no decorrer do vínculo.

Pedro está apto, portanto, a atuar no clássico Gre-Nal deste sábado. O jogo está marcado para as 18h30 (horário de Brasília), na Arena.

PRIMEIRA LIGA

Nesta quinta (2), um Grêmio totalmente desfigurado, com jogadores das categorias de base ou que estão fora dos planos do clube entrou em campo pela Primeira Liga. E mesmo assim, conseguiu um empate providencial contra o Ceará. O duelo que terminou 1 a 1 passou longe do que pretendiam os visitantes, mas foi celebrado pelo Grêmio.

Isso porque o Ceará foi muito superior na maior parte do jogo. Marcou um gol no primeiro tempo, perdeu ao menos outros três. Não conseguindo marcar, deu vida ao Grêmio, que passou a especular na etapa final. E contou com uma ajuda do goleiro Éverson, que falhou, para empatar.

Desta forma, o Ceará fica com 4 pontos, em segundo na chave. O Flamengo, com 7, está classificado. O Grêmio, por sua vez, tem 1 e ainda um confronto com o América-MG, que também soma 1 ponto. A partida será dia 5 de abril. Com uma vitória simples, o Grêmio avança.

A utilização massiva de jogadores sequer suplentes são reflete a prioridade absoluta nos compromissos importantes que se avizinham para o time de Porto Alegre. No sábado (4) há o clássico Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho. Na próxima quinta (9), a estreia na Libertadores contra o Zamora.