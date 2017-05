LIBERTADORES Grêmio atropela o Zamora e confirma

terceira melhor campanha

O Grêmio não encontrou qualquer dificuldade e atropelou o Zamora na noite desta quinta-feira (25). Na Arena, aplicou 4 a 0 e terminou a fase de grupos da Libertadores como terceira melhor campanha no geral. Agora, espera o sorteio no dia 14 de junho para conhecer seu adversário nas oitavas.

Luan foi o destaque da partida ao marcar duas vezes. O primeiro tento saiu aos 22min do primeiro tempo, após bela jogada de Pedro Rocha; já o segundo gol do atacante foi anotado de pênalti, aos 28min da etapa inicial.

Ele ainda errou um outro pênalti na segunda etapa, mas ainda assim, com seis gols na Libertadores, passou Renato Gaúcho na artilharia histórica do Grêmio no torneio.

O centroavante Lucas Barrios, ainda na primeira parte do confronto, também marcou o dele, após cruzamento de Gastón Fernandéz.

Não fosse o goleiro Salazar, do Zamora, o Grêmio poderia virar o primeiro tempo vencendo por uns seis de diferença. O camisa 1 venezuelano foi responsável por evitar ao menos três chances claras, principalmente em duelos com Barrios.

O Grêmio reduziu ritmo no segundo tempo. Os motivos eram evidentes: o jogo estava decidido, o adversário não fazia qualquer frente. E mesmo assim, fez mais um. Pedro Rocha, aos 18 minutos, driblou o goleiro após assistência de Fernández e colocou na rede.

Ser uma das melhores campanhas garantiu ao Grêmio os jogos de volta das eliminatórias em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura (Léo Gomes), Kannemann, Pedro Geromel e Cortez; Michel, Arthur (Fernandinho), Pedro Rocha, Gastón Fernández (Everton) e Luan; Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho

ZAMORA

Salazar; Faria (Gallardo), Fillipeto, Flores e Ovalle; Hernandez, Pinto, Gonzalez e Garcia; Pérez (Mayker González) e Martinez (Moreno). Técnico: Francisco Stifano

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Juiz: Juan Albarracin (EQU)

Cartões amarelos: Hernandez, Gallardo (ZAM)

Gols: Luan (GRE), aos 22min e aos 27min, e Lucas Barrios (GRE), aos 25min do primeiro tempo; Pedro Rocha (GRE), aos 18min do segundo tempo