MEIA-ATACANTE Grêmio adia definição sobre futuro

de Negueba à espera de negócios

O futuro de Negueba segue indefinido. Contratado em junho, o meia-atacante ainda aguarda uma posição do Grêmio sobre o contrato. O vínculo depende da posição do Tricolor para ser ampliado em dois anos. O prazo inicial ia até a sexta-feira (23), mas foi ampliado por conta das necessidades do clube gaúcho em tratar de outras demandas.

O sorteio da Copa Libertadores e as negociações com diretor executivo são alguns dos temas que tomaram mais tempo da diretoria do Grêmio e adiaram o caso de Negueba.

Negueba disputou 11 jogos do Brasileirão pelo Grêmio. Oito delas como titular. O conceito dele era muito maior quando Roger Machado ainda estava no clube. O nome do ex-jogador do Flamengo foi indicação do treinador, que agora está no Atlético-MG.

Na próxima semana, a diretoria deve convocar o empresário Camargo Júnior para uma reunião. O agente de Negueba será informado dos planos do clube para o jogador.

Além da viagem ao Paraguai, o Grêmio também adiou a definição sobre Negueba à espera de outros negócios que tenta no mercado da bola. O clube gaúcho já admitiu que procura três contratações: duas para a função de extrema, no lado do campo, e uma de centroavante.

Outro concorrente para Negueba é Fernandinho. O jogador está emprestado ao Flamengo, mas ainda não há acerto de renovação ou transferência em definitivo. Renato Gaúcho já deu aval para que o Grêmio reintegre o jogador, caso não haja acordo.