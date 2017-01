Campeonato Goleiro falha, e classificado Brasil sofre 1ª derrota no Sul-Americano

O Brasil conheceu sua primeira derrota no Sul-Americano sub-20, nesta terça-feira (24). Já classificada para a próxima fase, a seleção brasileira caiu diante da Colômbia por 1 a 0, gol de Valencia, contando com uma falha do goleiro Cleiton.

O lance que decretou a derrota saiu nos minutos finais do duelo, aos 41. Valencia cobrou falta em direção à área, Léo Jabá tentou cortar de cabeça e o goleiro Cleiton tentou afastar de soco, mas não conseguiu acertar a bola, que morreu no fundo das redes.

Em um jogo com poucas chances, havia sido do Brasil a mais clara, até então. Aos 12 minutos do segundo tempo, Allan cobrou falta, a bola passou por todo mundo e o goleiro Arias espalmou. No rebote, Lucas Cunha cabeceou na trave e, na sequência, Maycon chutou desviado para escanteio.

Como já estava classificado para a próxima fase, o técnico Rogério Micale colocou em campo uma equipe mista. Nomes como Guilherme Arana e Felipe Vizeu acompanharam o início do confronto no banco de reservas.

O resultado deixa o Brasil com sete pontos, na primeira colocação do Grupo A. No caso da Colômbia, a situação que era complicada, melhorou. Tendo apenas mais uma rodada para disputar, a equipe precisa vencer o Chile, que estará automaticamente classificada para a próxima fase.