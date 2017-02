PAULISTA Gol polêmico nos acréscimos

dá vitória ao Santos contra o Red Bull

O Santos conseguiu vitória nos acréscimos por 3 a 2, no Pacaembu, em uma jogada bastante criticada pelo Red Bull.

O gol que deu o triunfo para o time alvinegro aconteceu após bate rebate na área, com o atacante santista Kayke finalizando. Os rivais alegam que a bola não ultrapassou a linha final. Além disso, Kayke teria colocado a mão na bola. O jogo foi eletrizante. O Red Bull acertou três bolas na trave no segundo tempo.

Com esse resultado, o time da Baixada soma 6 pontos em dois jogos, na liderança do grupo D.

Para o duelo em São Paulo, Dorival Junior precisou refazer sua equipe em meio a tantas baixas. O goleiro Vanderlei fraturou o dedo; Ricardo Oliveira se recupera de caxumba. Já o volante Renato sofreu lesão na panturrilha. Luis Felipe e David Braz também foram vetados por ordem médica.

Mesmo desfalcado, o Santos chegou ao 1º gol aos 16 min da etapa inicial, com Vitor Bueno, em uma boa troca de passes.

A jogada começou com roubada de bola de Lucas Veríssimo no campo ofensivo. O zagueiro acionou Lucas Lima, que passou para Victor Ferraz. No cruzamento, Bueno escorou para o gol.

O segundo gol do Santos poderia ter saído 9 min depois, mas Rodrigão conseguiu fazer o mais difícil. Com o goleiro batido e sem marcação, o atacante cabeceou para fora, desperdiçando grande jogada iniciada por Lucas Lima.

EMPATE

O chavão "quem não faz toma" pôde ser usado na partida. Pouco depois da chance claríssima perdida por Rodrigão, o Red Bull empatou o jogo. Misael saiu livre na frente de Vladimir e concluiu bem.

Após o gol, o Red Bull passou a ter o domínio da etapa inicial. Vladimir fez ótima defesa em outra finalização de Misael.

Rodrigão sabia que seria cobrado no intervalo de jogo pelo gol claro desperdiçado quando o Santos vencia por 1 a 0. Mas o atacante se redimiu ao marcar o segundo gol do time nos acréscimos da primeira etapa. Ele recebeu passe açucarado de Lucas Lima, tocando na saída de Saulo.

"Perdi o gol aqui. Mas tive calma, paciência e depois fiz o gol", disse Rodrigão ao Premiere, no intervalo de partida.

À frente da meta do Red Bull estava o goleiro Saulo, que teve passagem pelo Santos. Na Vila, Saulo iniciou bem, mas caiu de rendimento e saiu do clube no início de 2006 após reclamar de ir para a reserva, que tinha Vanderlei Luxemburgo como técnico.

Saulo esteve na goleada de 7 a 1 sofrida pelo Santos contra o Corinthians, em 2005. Em 2010, ele defendeu o Ituano na vitória do Santos por 9 a 1. Ambos os jogos ocorridos no Pacaembu.

2º TEMPO

O Red Bull quase empatou aos 10 min. Elton chutou na trave. O jogo endureceu nos 30 minutos finais. Santos e Red Bull desperdiçavam boas chances de marcar. Saulo fez grande defesa em chute de Lucas Lima.

Reforços do Santos, os atacantes Bruno Henrique e Kayke fizeram sua estreia com a camisa alvinegra.

O Red Bull chegou ao empate com Nixon, de cabeça, em lance de falta. No lance, o ombro e braço de Nixon estavam à frente dos marcadores, o que seria impedimento. Nos acréscimos, o Santos marcou o gol da vitória, com Kayke.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL

Saulo; Bruno Ferreira (Lucas Taylor), Luan Peres, Willian Magrão e Thalysson; Alison (Denner), Fillipe Souto, Nando Carandina, Elvis (Nixon) e Misael; Élton. T.: Alberto Valentim.

SANTOS

Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete (Léo Citadini), Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno (Kayke); Copete e Rodrigão (Bruno Henrique). T.: Dorival Junior

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Gomes Felix da Silva

Auxiliares: Danilo Simon Manis e Fabrício de Moura

Cartões amarelos: Yuri, Copete, Lucas Veríssimo (Santos), Fillipe Souto (Red Bull)

Gols: Vitor Bueno (SAN), aos 16 min do primeiro tempo; Misael (RED), aos 29 min do primeiro tempo; Rodrigão (SAN), aos 49 min do primeiro tempo; Nixon, aos 36 min do segundo tempo; e Kayke, aos 48 min do segundo tempo.