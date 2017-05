NBA Ginobili explica toco que deu vitória aos Spurs na NBA

O toco do argentino Manu Ginobili sobre James Harden, no último lance do duelo de terça-feira (9) entre San Antonio Spurs e Houston deu a vitória por 110 a 107 à equipe do Texas. O ala-armador disse que tomou a decisão sobre o lance espetacular em curto espaço de tempo.

"É preciso tomar a decisão na última hora, porque faltava pouco tempo para o final da partida. Não dá para pensar. Foi isso que aconteceu. Eu tentei atrapalhar Harden no máximo que podia. Tentei perturbar por trás o tempo todo e então cheguei perto da bola e fui para cima. Ainda bem que deu tudo certo", falou Ginobili.

Aos 39 anos de idade, o jogador comentou que durante a difícil partida, ele nem sentiu cansaço.

"Eu me senti muito bem. Com a adrenalina, emoção e pela situação que estávamos, o gasto muscular passou desapercebido. Mas foi um jogo muito difícil", acrescentou.



O confronto foi decidido somente na prorrogação, com Ginobili evitando o ponto dos Rockets. Com a vitória, o San Antonio Spurs conseguiu fazer 3 a 2 na série válida pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA.



Na próxima quinta-feira, San Antonio Spurs e Houston Rockets fazem o sexto confronto, desta vez no Toyota Center. Nova vitória da equipe de San Antonio encerra a série. Se os donos da casa vencerem, a sétima e última partida está programada para domingo, novamente no AT&T Center.



O vencedor entre Spurs e Rockets enfrentará Golden State Warriors na decisão da Conferência Oeste.