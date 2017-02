UFC Germaine de Randamie tieta Anderson e revela ser fã de música sertaneja Holandesa canta trecho de "Ai se eu te pego" durante "Media Day" e declara: "Já entrei com a música do Michel Teló"

O sorriso largo e a fala segura revelam que a responsabilidade de encabeçar pela primeira vez um card do Ultimate na carreira não abala sua confiança. Aos 32 anos, Germaine De Randamie (ou "Shimena de Randamíe", como ela explica que é a pronúncia de seu nome) fará a sua primeira disputa de cinturão neste sábado, contra Holly Holm na luta principal do UFC 208, no Brooklyn, em Nova York, que inaugura o título do peso-pena feminino na organização.

A holandesa, que tem um cartel de seis vitórias e três derrotas no MMA, é tricampeã mundial de kickboxing e, por conta do poder de nocaute e de sua dominância - já somou 37 vitórias seguidas no esporte - chegou a ser comparada a Anderson Silva, um de seus maiores ídolos nas artes marciais mistas e também escalado para esta edição.

- Acabei de tirar uma foto com ele! Que legal é isso! Sério, eu o vi e pedi: "Senhor, posso por favor tirar uma foto?" Quão doido é isso, vou lutar junto com o Anderson Silva! Sou uma grande fã dele! É uma honra (lutar no mesmo card que ele). Espero que eu possa ser tão boa lutadora quanto ele. Ser comparada a Anderson Silva...ele é uma lenda. Ele enfrentou todo mundo. Eu estou mais empolgada ainda por isso. Tive que tirar uma foto com ele, sou uma completa tiete pedindo foto para o Anderson Silva - declarou ao site Combate.com durante o "Media Day" promovido pelo UFC, em Nova York, nesta quarta-feira.

A relação com o Brasil, no entanto, não para por aí. A "Mulher de Ferro", que já treinou com o brasileiro Leandro Vieira quando pertencia ao time da American Kickboxing Academy (AKA), na Califórnia, é fã de música sertaneja. Ela até arriscou cantar um pedaço da música "Ai se eu te pego" de Michel Teló (confira no vídeo acima).

Simpática, Germaine - que trabalha como policial - também falou sobre vários assuntos, incluindo o vídeo em que aparece nocauteando um homem em uma luta de boxe.