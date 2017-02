LUTA Georges S. Pierre volta ao UFC

após mais de 3 anos parado

Após três anos de incertezas e suspense, Georges Saint Pierre está de volta ao UFC. O astro canadense chegou a um acordo com a maior organização de MMA do mundo para voltar a lutar. O anúncio foi feito pelo presidente do UFC Dana White em publicação no Instagram e também em entrevista ao "LA Times".



- Ele está de volta. Estou animado, nós trabalhamos por muito tempo e finalmente finalizamos isso - afirmou o dirigente.

Ainda não há qualquer data, local ou adversário confirmados para o retorno de GSP ao octógono. Mas segundo Dana, o ex-campeão dos meio-médios pode atuar desde a categoria dos médios até os leves.



- Poderia ser o vencedor de Tyron Woodley x Stephen Thompson (pelo título dos meio-médios, ou Michael Bisping (pelos médios). Georges também falou em lutar pelos leves. Ele diz que consegue bater o peso. Mas ainda não tocamos nesse assunto (rival do retorno) nem falamos sobre isso com ele - concluiu o mandatário.

Georges Saint Pierre anunciou a interrupção de sua carreira em dezembro de 2013, depois de defender o cinturão dos meio-médios pela décima vez consecutiva. Ele abdicou do título quando se afastou do esporte. Atualmente, Tyron Woodley é o campeão dos meio-médios. Ele defende o cinturão contra Stephen Thompson, no dia 4 de março, pelo UFC 209.