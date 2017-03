CORINTHIANS X PALMEIRAS Gabriel tem expulsão anulada; árbitro do Dérbi é suspenso por 60 dias

O volante Gabriel teve o cartão vermelho anulado na tarde desta segunda-feira após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). O árbitro Thiago Duarte Peixoto, por sua vez, foi suspenso por 60 dias.

A punição está ligada ao erro cometido no clássico Corinthians e Palmeiras, no último dia 22. Na ocasião, ele expulsou o atleta corintiano de forma equivocada.

O Corinthians também foi multado em R$ 10 mil por causa da atitude da torcida organizada do time, que acendeu sinalizadores no setor norte e pediu o fim da proibição mostrando uma faixa.

O primeiro cartão amarelo recebido pelo volante, entretanto, não foi anulado. A punição ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo, após falta do meio-campista Raphael Veiga. Dessa forma, Gabriel está suspenso da próxima partida do Corinthians, contra a Ponte Preta - o atleta soma três amarelos no Paulistão.

A expulsão de Gabriel ocorreu depois de Maycon cometer uma falta no atacante Keno aos 45 minutos da primeira etapa. Thiago Duarte Peixoto mostrou cartão vermelho para o ex-volante do Palmeiras.

Em seguida, Thiago consultou o quarto árbitro do jogo, Alessandro Darcie. Mesmo com a informação de que era Maycon o autor da falta, o juiz do clássico manteve a decisão.

Ao fim do jogo, Thiago admitiu o erro e explicou a situação. Segundo ele, o equívoco ocorreu depois de ele dar atenção ao lance por baixo - o zagueiro Pablo deu um carrinho na bola na ocasião. O árbitro fez um apelo ainda, pedindo que a carreira continue.

Mesmo com um a menos por 45 minutos, o Corinthians conseguiu vencer o Palmeiras em Itaquera. Jô marcou o único gol do confronto nos minutos finais, após erro do meia Guerra e assistência de Maycon.