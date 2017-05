Futebol Inglês Gabriel Jesus marca de pênalti na vitória

do City sobre o Leicester

O atacante Gabriel Jesus deixou a sua marca na vitória do Manchester City sobre o Leicester, por 2 a 1, neste sábado (13), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogador, que começou a partida como titular, fez o segundo gol do confronto numa cobrança de pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo.



Na cobrança, o atacante apenas deslocou o goleiro Schmeichel. Na comemoração, ele sambou para a torcida do Manchester City.



O primeiro gol do duelo disputado no Etihad Stadium foi anotado por Silva, aos 29 minutos da primeira etapa. Ele aproveitou um cruzamento rasteiro da esquerda e emendou para as redes.



Os jogadores do Leicester pediram um impedimento de Sterling, que não chegou a tocar na bola, mas estava no lance.



Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Okazaki marcou um belo gol para os visitantes. Após um cruzamento, chutou de primeira, do centro da área. O goleiro Caballero não conseguiu chegar.