Jornal Gabigol está próximo de

ser emprestado ao Sporting

Pouco aproveitado na Inter de Milão, Gabriel Barbosa deve trocar de clube ainda nesta semana, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport. Estariam avançadas as negociações por um empréstimo ao Sporting, e o atacante de 20 anos deve viajar a Lisboa em breve para oficializar o acordo e fazer exames.

O vínculo do jogador com a Inter vale até 2021, mas ele não está nos planos do técnico Spalletti. Ele seria cedido ao Sporting por uma temporada, e de acordo com a Gazzetta dello Sport a Internazionale seguiria pagando os salários -o time português só arcaria com custos de habitação e transporte.

Na reserva da Inter, ele atuou em apenas dez partidas em toda a temporada passada e marcou um único gol. Como consequência, Gabigol está há cerca de um ano longe da seleção brasileira. No Sporting, por outro lado, ele teria a aprovação do técnico Jorge Jesus para formar dupla de ataque com o goleador holandês Bas Dost.

A saída de Gabigol da Inter já se transformou em novela nesta janela de transferências europeia. O clima pesou após um ato de indisciplina do atacante na partida contra a Lazio, em 21 de maio -na ocasião, ele deixou o banco de reservas antes do final ao perceber que não seria utilizado. A equipe italiana trocou de técnico, mas nem assim o brasileiro deve ter chance.