NATAÇÃO Fratus e Cielo avançam para

a final dos 50 m livre no Mundial

Bruno Fratus e Cesar Cielo se classificaram, nesta sexta-feira (28), para a final dos 50 m livre no Mundial de Budapeste, na Hungria.

A disputa de medalhas ocorrerá por volta das 12h40 (de Brasília) deste sábado (29).

Fratus venceu a sua semifinal com 21s60 e obteve o terceiro tempo no geral. Cielo, na mesma série, terminou em quinto (21s77) e avançou com a última vaga.

O melhor tempo registrado foi do norte-americano Caeleb Dressel, com 21s29. É a segunda melhor marca de todos os tempos se desconsideradas as obtidas com trajes de poliuretano entre 2008 e 2009. A melhor pertence ao francês Florent Manaudou, que cravou 21s19 em 2015.

O recorde mundial, estabelecido com o supertraje, é de Cielo desde 2009 (20s91).

Fratus defenderá o pódio que obteve no último Campeonato Mundial. Em Kazan-2015, ele foi bronze.

Cielo, campeão olímpico da distância em Pequim-2008, foi tricampeão mundial entre 2009 e 2013.