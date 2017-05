Mantendo a tradição FPF confirma dois times do MS na

Copa São Paulo do ano que vem

Mato Grosso do Sul manterá a tradição de ter duas equipes representantes na Copa São Paulo de Futebol do ano que vem, a maior competição das categorias de base de todo o país. Ontem, a Federação Estadual de Futebol (FFMS) confirmou que as vagas serão definidas durante o Campeonato Estadual Sub-19, com início previsto para o próximo dia 20.

De acordo com Francisco Cezário, presidente da FFMS, havia expectativa de que a Federação Paulista de Futebol (FPF) redistribuísse as vagas com possibilidade de redução do número de participantes sul-mato-grossenses. Entretanto, foi mantida a decisão de anos anteriores. “Assim como em anos anteriores, a Federação Paulista confirmou que a FFMS terá dois representantes na competição, o que aumenta ainda mais a motivação para a disputa do Estadual Sub-19”, afirmou Cezário.

O Sub-19 terá um mês de duração e será disputado por Comercial, Corumbaense, Operário, União ABC e Urso de Mundo Novo. Os times jogarão no sistema de pontos corridos em turno e returno, e quem somar mais pontos será o campeão. Os dois primeiros colocados garante a vaga na Copa SP.