AUTOMOBILISMO Fórmula 1 lança torneio e campeão vai aparecer em edição 2018 de game

De acordo com reportagem do site inglês "Motorsport", a Fórmula 1 vai entrar no mercado de eSports pela primeira vez em 2017. A principal categoria do automobilismo mundial vai promover um torneio do game F1 2017 e coroar seu campeão, que vai aparecer na próxima edição do jogo.

A competição será promovida em parceria da Fórmula 1 com a Codemasters, desenvolvedora do game, e a Gfinity, especializada em eSports, e será disputada entre setembro e novembro.



Um sistema de classificação para determinar os 40 mais rápidos vai abrir o campeonato. Estes jogadores de destaque serão convidados para as semifinais, que acontecem dias 10 e 11 de outubro. Os 20 mais velozes se classificam para a final, marcada para ser parte do encerramento da temporada em Abu Dhabi, marcado para dia 26/11.



O campeão da temporada 2017 garante vaga automática na próxima temporada e ainda aparecerá como personagem do game F1 2018.



"O lançamento apresenta uma oportunidade incrível para nossos negócios, tanto estrategicamente quanto na maneira que engajamos fãs. Primeiro, é uma categoria crescente com um tremendo engajamento dos fãs em que estamos entrando de grande maneira, e estamos orgulhosos por termos a Codemasters e a Gfinity se juntando a nós nesta aventura", disse Sean Bratches, chefe comercial da Fórmula 1.