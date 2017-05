FUTEBOL AMADOR “Fora de casa”, Carvão Bonito fatura bicampeonato no amador da Vila Antunes De acordo com a organização, aproximadamente 200 pessoas acompanharam as partidas

A equipe do Carvão Bonito venceu o Lava Jato Cachoeirinha por 2 a 1, neste sábado (27), e sagrou-se bicampeão do Campeonato de Futebol Amador da Vila Antunes - região sul de Campo Grande.

A final, porém, foi disputada longe do campo de terra do bairro que dá nome e sedia o torneio. Por causa da chuva, a decisão foi transferida para o gramado da Cohab Universitárias II.

O Carvão Bonito, que representa o bairro Aero Rancho, abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Marcinho. Aos 17, Rafael ampliou o placar. O Lava Jato Cachoeirinha só conseguiu diminuir aos 16 minutos da segunda etapa, com Ricardo “Preguiça”.

Com o resultado, o Carvão Bonito garantiu premiação de R$ 2,5 mil. Os vice-campeões ficaram com R$ 1 mil. O terceiro colocado foi o Seld/Mix Conveniência, que bateu o Real Sport Clube por 4 a 1, na preliminar da final, e levou bônus de R$ 500.

A artilharia do campeonato, em sua 35ª edição, foi dividida entre Renato, do Carvão Bonito, e Benhur, do Seld/Mix Conveniência. Os dois anotaram nove gols. Já o goleiro menos vazado foi Luís, do Real Sport Clube, com 17 gols sofridos.

De acordo com a organização, aproximadamente 200 pessoas acompanharam as partidas decisivas. A próxima edição do Campeonato Amador da Vila Antunes começa já neste domingo (28), com quatro jogos previstos.