3 a 1 Fluminense sofre, mas vence Sinop de virada e segue na Copa do Brasil

Não foi fácil. O gramado ruim, a iluminação precária e mais uma atuação irregular dificultaram bastante a vida do Fluminense. Ainda assim, o time das Laranjeiras venceu o Sinop de virada por 3 a 1, nesta quarta-feira (1º), no Gigante do Norte, e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O time da casa saiu na frente com Alex Ricardo. Sornoza, que marcou duas vezes, e Henrique Dourado garantiram o triunfo dos cariocas.

Na próxima fase, o Fluminense encara o Criciúma. No entanto, as atenções do time carioca se voltam completamente para o rival Flamengo. No próximo domingo (5), as equipes decidem a Taça Guanabara, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos (Engenhão).

O JOGO

A etapa inicial foi de domínio absoluto do Sinop. O time do Fluminense tinha dificuldades para tocar a bola e colecionou erros bobos. Em um deles, o volante equatoriano Orejuela tinha a bola dominada, mas errou e deixou Alex Ricardo livre para avançar e colocar os donos da casa em vantagem. Eram 18min do primeiro tempo.

O Sinop ainda teve pelo menos duas chances claras para ampliar, enquanto um perdido Fluminense sofria para criar chances concretas e ameaçar o gol de Naldo.

O técnico Abel Braga conseguiu que o Fluminense voltasse de outra forma para a etapa final.

Mesmo longe de desempenhar um futebol convincente, a equipe melhorou de rendimento e foi premiada com o empate aos 7min. Sornoza cobrou falta no canto de Naldo, que foi surpreendido pelo quique da bola.

O Fluminense insistiu e conseguiu a virada aos 27min. Maranhão cometeu pênalti em Richarlison. Henrique Dourado cobrou com categoria. Destaque dos cariocas no jogo, o equatoriano Sorzona ainda acertou um belo chute para dar números finais ao placar aos 36min.

Missão cumprida e concentração apenas no Flamengo a partir de agora.

SINOP

Naldo; Maranhão (Portela), Tayron, Wadson e Maycon; Dourado, Valtinho (Lucas Baggio), Alex Ricardo e Sandro Costa (Cabralzinho); André e Jorge Preá. T.: Marcos Birigui

FLUMINENSE

Júlio César; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo (Marquinhos Calazans); Orejuela, Douglas (Marquinho) e Sornoza; Wellington Silva (Marcos Júnior), Richarlison e Henrique Dourado. T.: Abel Braga

Gols: Alex Ricardo, aos 18min do 1º tempo; Sornoza, aos 7min, Henrique Dourado, aos 27min, e Sornoza, aos 36min do 2º tempo

Cartões amarelos: Tayron, Wadson, Dourado e Maranhão (S); Renato Chaves, Lucas, Orejuela e Marquinhos Calazans (F)

Cartão vermelho: Alex Ricardo (Si)

Estádio: Gigante do Norte, em Sinop (MT)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)