CAMPEÃO EM 2012 Fluminense anuncia Abel Braga como novo técnico

O Fluminense anunciou nesta quinta (1) Abel Braga como novo treinador da equipe. O clube fez o anúncio de maneira oficial na tarde desta quinta (1), mas não deu detalhes sobre o tempo de contrato. O treinador será apresentado nesta sexta (2), no centro de treinamento Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca,

Campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, Abel Braga retorna ao Fluminense após cinco derrotas consecutivas em julho de 2013. Roger Machado era o preferido da atual direção do clube, mas o ex-comandante do Grêmio optou pelo Atlético-MG.

O Fluminense, então, teve que agir rápido e se decidiu por Abel Braga. A tendência é que o acordo tenha duração de dois anos, mas o clube ainda não confirmou a informação. Tudo deverá ser revelado no evento desta sexta.