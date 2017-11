gol aos 42min Flu vira e bate Botafogo com gol

de revelação de torneio de favelas

Após a eliminação traumática para o Flamengo na Copa Sul-Americana no meio de semana, o Fluminense venceu o Botafogo neste sábado (4) com uma virada heroica aos 42 minutos do segundo tempo.

E para incrementar ainda mais a história, o gol foi do jovem lateral Matheus Alessandro, que havia acabado de entrar e que surgiu de um campeonato de favelas do Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Fluminense acumula 42 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 12ª posição da tabela. O Botafogo é o sexto, com 48 pontos.

Na próxima rodada o Botafogo visita o Sport e o Fluminense recebe o Coritiba.

Quase herói ao marcar dois gols contra o Flamengo no meio de semana pela Sul-Americana -que não foi suficiente para classificar o Fluminense- o zagueiro Renato Chaves se tornou vilão neste sábado. O gol de Marcos Vinícius logo no início foi fruto de uma falha terrível do jogador.

Antes do gol de Marcos Vinícius aos 52 segundos do primeiro tempo, o Botafogo já havia chegado com perigo em chute de Bruno Silva.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, após mais um erro da defesa do Fluminense, Brenner dominou na entrada da área e chutou colocado. A bola passou bem perto da trave esquerda de Diego Cavalieri.

Em um lance de grande categoria, Brenner deu um belo passe de calcanhar para Matheus Fernandes e o chute assustou os tricolores.

Logo com 1 minuto do segundo tempo, o Fluminense quase repetiu o feito do Botafogo quando Gustavo Scarpa chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão.

O Fluminense seguiu pressionando e, aos seis minutos, o volante Douglas chutou de fora da área com perigo.

O lateral direito Diogo, de apenas 19 anos, foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais do Fluminense neste sábado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Gatito, Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Bruno Silva, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Marcos Vinícius (Gilson); Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Brenner (Vinicius Tanque)

T.: Jair Ventura

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Matheus Norton, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Richard (Matheus Alessandro), Douglas, Sornoza (Wendel) e Gustavo Scarpa; Marcos Jr. (Wellington Silva) e Henrique Dourado

T.: Abel Braga

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

Público/Renda: 9.816 pagantes; 11.776 presentes/R$ 284.150,00

Cartões amarelos: Arnaldo, Victor Luis (BOT); Sornoza, Gustavo Scarpa, Marcos Júnior (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Marcos Vinícius, aos 52 segundos do primeiro tempo (BOT); Marcos Júnior, aos 16 minutos do segundo tempo (FLU); e Matheus Alessandro, aos 42 minutos do segundo tempo (FLU)