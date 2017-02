1 x 0 Flamengo vence o América-MG

e avança na Primeira Liga

O Flamengo manteve os seus 100% de aproveitamento na temporada e conquistou a sexta vitória em seis partidas na noite desta quinta-feira, no Bezerrão, em Brasília. O Rubro-Negro superou o América-MG por 1 a 0, com gol do meia Gabriel, pela Primeira Liga. O time carioca foi quase todo reserva, enquanto o Coelho jogou com uma equipe mista. O duelo foi sonolento no segundo tempo e teve poucos bons momentos. Com o resultado positivo, os comandados de Zé Ricardo asseguraram vaga nas quartas de final do torneio.



O jogo começou com o Flamengo partindo para cima do América-MG. A boa movimentação dos pontas - Everton e Berrío - dava trabalho à defesa do Coelho. Numa jogada de velocidade, o atacante colombiano foi ao fundo, na direita, levantou a cabeça e deu ótima assistência para Gabriel chutar de chapa, no canto direito do goleiro João Ricardo: 1 a 0.



O Rubro-Negro seguiu mandando no jogo por um bom tempo, mas não criou outras chances claras. O América só passou a responder com mais eficiência na reta final do primeiro tempo. Marion obrigou Alex Muralha a fazer uma bela defesa e deu boa movimentação ao ataque dos visitantes. No entanto, o Flamengo foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar.



O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo sem Leandro Damião e Berrío. O centroavante tomou uma pancada no tornozelo direito ainda na primeira etapa, e Berrío sentiu um desconforto na coxa esquerda. Apesar das perdas, o Flamengo ficou em vantagem logo aos dois minutos. Gerson Magrão abusou da força e cometeu falta duríssima em Rodinei. Como já tinha um cartão amarelo, o volante foi novamente punido e expulso.



Poucos minutos depois, o Flamengo teve uma ótima chance para ampliar com Cafu, que entrou no intervalo da partida. Contudo, o atacante vacilou e facilitou a boa defesa do goleiro João Ricardo.



O América-MG chegou a oferecer perigo nos minutos finais, em duas cobranças de falta, mas não teve sucesso na tentativa do empate. O Flamengo venceu e avançou na Primeira Liga.



FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 AMÉRICA-MG

​

Data/hora: 16/2/17, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bezerrão, Brasília (DF)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Auxiliares: Luciano Roggenbaum (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Cartões amarelos: Gerson Magrão e Messias (AMG)

Cartão vermelho: Gerson Magrão (AMG)

Público e renda: 8.147 pagantes / R$282.925,00

Gol: Gabriel, 10'/1°T (1-0)



FLAMENGO: Alex Muralha, Rodinei, Juan, Donatti e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Gabriel; Berrío (Cafu, intervalo), Everton (Léo Duarte, 45'/2°T) e Leandro Damião (Adryan, intervalo). Técnico: Zé Ricardo.



AMÉRICA-MG: João Ricardo, Auro, Messias, Renato Justi e Pará; Juninho, Ernandes, Renan Oliveira (Rubão, 36'/2°T) e Gerson Magrão; Felipe Amorim (Marion, 30'/1°T) e Mike (Tony, 9'/2°T). Técnico: Enderson Moreira.