Futebol Flamengo vence na Libertadores e está a um ponto da classificação

O Flamengo venceu a Universidad Católica nesta quarta-feira (3), no Maracanã, por 3 a 1 e está a apenas um ponto de garantir a vaga para as oitavas da Libertadores.

Com o resultado, os cariocas ficaram na liderança do Grupo 4 e precisam de um empate no próximo dia 17, contra o San Lorenzo, para avançar no torneio sul-americano sem depender de outros resultados.



O time argentino venceu o Atlético-PR por 3 a 0 na Arena da Baixada e evitou a classificação antecipada dos dois clubes brasileiros.



A equipe paranaense precisa vencer a Universidad Católica para garantir a classificação no torneio.

O destaque do Flamengo contra a equipe chilena foi o centroavante Guerrero, autor do segundo gol da equipe. O peruano manteve o time o tempo todo no ataque e finalizou 14 vezes, além de ter dado assistências a companheiros.



O primeiro gol do Flamengo saiu aos 5min do segundo tempo. Após cobrança de falta de Guerrero, Rodinei pegou rebote e chutou com força para abrir o placar.



Aos 22min, Santiago Silva empatou a partida com gol de cabeça.



Seis minutos depois, Guerrero recebeu passe no lado direito da área e bateu cruzado para colocar o time da casa em vantagem.



Perto do fim da partida, aos 41min, Trauco tentou finalizar de longa distância e a bola bateu em adversário. Na sobra, ele mesmo ganhou ganhou dividida de Magnasco, trombou com Maripán e bateu na saída do goleiro Toselli, dando números finais ao jogo.