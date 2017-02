clássico domingo Flamengo pode desclassificar

o Botafogo na Taça Guanabara

Botafogo e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (12), no Engenhão, em um clássico que pode selar o futuro de ambas as equipes na Taça Guanabara.

O rubro-negro lidera o grupo A com nove pontos -mesma quantidade que o vice-líder Madureira. Já o Botafogo, na terceira colocação, tem apenas quatro pontos. Com somente duas rodadas para o fim da primeira fase, o alvinegro será eliminado caso perca neste domingo.

Já o Flamengo, que venceu todos os três jogos disputados pelo Estadual, sela a classificação para a semifinal caso consiga derrotar o rival. O técnico Zé Ricardo confirmou que deve escalar o time com força máxima para o clássico.

O treinador informou ainda que o atacante colombiano Orlando Berrío deve ficar no banco de reservas por ainda não se encontrar na melhor condição física, mas destacou que ele poderá ser aproveitado durante o jogo.

No meio da semana, o Botafogo avançou na Libertadores ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o Colo-Colo -no jogo de ida, no Engenhão, o alvinegro havia vencido por 2 a 1.

Na próxima quarta (15), o time tem um novo duelo importante pelo torneio continental: o jogo de ida, no Rio, contra o Olimpia. O confronto, cujo jogo de volta ocorrerá no dia 22, definirá o time que vai à fase de grupos da Libertadores.

Apesar disso, o técnico Jair Ventura disse que os jogadores que estiverem bem fisicamente não serão poupados.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Montillo e Camilo; Rodrigo Pimpão

T.: Jair Ventura

FLAMENGO

Alex Muralha, Pará, Réver, Vaz e Trauco; Rômulo, Arão e Diego; Mancuello, Everton e Guerrero. T.: Zé Ricardo

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 19h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo