AGORA OU NUNCA Flamengo joga classificação na Libertadores contra embalado San Lorenzo

O Flamengo enfrenta o San Lorenzo nesta quarta-feira (17), na Argentina, às 21h45 (de Brasília), pela rodada final do grupo 4 da Taça Libertadores.

No mesmo horário, o Atlético-PR enfrenta a Universidad Católica, no Chile. Será uma noite decisiva para as quatro equipes, pois todas têm chances de avançar às oitavas da competição.

A equipe carioca se classifica direto com um empate ou uma vitória simples, pois é líder da chave com nove pontos. O adversário argentino é vice-líder com sete, mesma soma dos paranaenses, em terceiro lugar. Já o time chileno tem cinco e é lanterna.

O clube carioca goleou o San Lorenzo por 4 a 0 na estreia da competição, no Maracanã, em 8 de março. O técnico Zé Ricardo diz acreditar que muita coisa mudou de lá para cá, e não espera vida fácil no estádio Nuevo Gasómetro.

"A gente não tem ilusão nenhuma, nem da vitória que tivemos e nem do que vamos encontrar. Equipe forte, torcida lota o estádio e empurra o tempo todo. Eles têm equipe rápida, com três organizadores no meio do campo, muita velocidade e qualidade técnica. Terminaram o turno com um ponto e podem agora até se classificar em primeiro. O ambiente será totalmente diferente da nossa estreia, em que fomos bem de aproveitar aquele momento. Precisamos de pelo menos um ponto para sairmos classificados."

A grande diferença em relação ao confronto de ida será a ausência do meia Diego, que continua em recuperação por ter lesionado o joelho direito. No duelo em casa, o camisa 10 ditou o ritmo, fez um lindo gol de falta e participou de outros dois tentos.

Em compensação, o atacante Berrío retorna a equipe. O colombiano já cumpriu uma suspensão de três jogos que recebeu após ter sido expulso na segunda rodada do torneio, em confronto com a Católica.

Pelo lado do San Lorenzo, também há o discurso de que as coisas mudaram bastante desde o último encontro. O atacante Nicolás Blandi, em entrevista ao diário argentino 'Olé', enalteceu a atual situação de sua equipe, vice-líder do campeonato local.

"Chegamos em um bom momento, com a confiança em alta. Não sei se será uma revanche, naquela partida [no Rio] chegamos sem ter atuado em jogos oficiais e eles vieram com um ritmo de jogo. São circunstâncias diferentes. Vai ser uma partida muita mais parelha do que a outra porque os dois times chegam bem."

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO

Navarro; Paulo Díaz, Angeleri, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Franco Mussis; Cerutti, Belluschi, Ortigoza, Merlini (Rúben Botta); Blandi. Técnico: Diego Aguirre.

FLAMENGO

Alex Muralha; Trauco, Réver, Rafael Vaz, Rodinei; Marcio Araújo, Willian Arão, Rômulo; Everton, Guerrero e Berrío. Técnico: Zé Ricardo.

Estádio: Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina

Juiz: Enrique Cáceres (PAR)

Horário: 21h45