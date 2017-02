Carioca Flamengo goleia Madureira e enfrenta Vasco na semi da Taça Guanabara

O Flamengo segue com 100% de aproveitamento na temporada. O time goleou o Madureira por 4 a 0, neste domingo (19), em Volta Redonda. Os gols de Diego, Guerrero, Mancuello e Lucas Paquetá deram o sétimo triunfo consecutivo em 2017 ao rubro-negro e a melhor campanha na fase de classificação da Taça Guanabara -superando o Fluminense no segundo critério de desempate, o saldo de gols (15 a 14).

O resultado classificou o Flamengo em 1º lugar no Grupo B, com 15 pontos. Na semifinal da Taça Guanabara, a equipe do técnico Zé Ricardo joga contra o rival Vasco com a vantagem do empate. O clássico acontece no sábado de Carnaval, dia 25, às 18h30 -o local será definido na segunda-feira (20).

Na outra semifinal, o Fluminense encara o Madureira no mesmo dia, às 16h30, em Volta Redonda. O tricolor tem a vantagem da igualdade no placar para ir à final.