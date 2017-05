JOGO SÁBADO Flamengo e Atlético desafiam bom

momento em estreia no Brasileiro

A estreia no Campeonato Brasileiro não poderia ocorrer em um momento melhor para Flamengo e Atlético-MG. Campeões estaduais e fazendo boas campanhas na Libertadores, cariocas e mineiros se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Com o time titular em campo, o Flamengo vem de duas vitórias sobre o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, além de um triunfo contra o Botafogo na semifinal.

Pela Libertadores, o time rubro-negro lidera o Grupo 4, com três vitórias em três jogos no Maracanã, e precisa só de um empate contra o San Lorenzo, na próxima quarta-feira, na Argentina, para avançar às oitavas de final.

E como o técnico Zé Ricardo não quer esgotar seus jogadores ainda neste começo de temporada, o meia Gabriel será poupado por causa de dores musculares. Outro desfalque é o meia Diego, que ainda se recupera de uma lesão no joelho direito.

Mas como o treinador já havia preservado seus principais atletas na última quarta-feira, em rodada da Copa do Brasil -empate por 0 a 0 com o Atlético-GO-, os demais titulares serão utilizados. O peruano Trauco deve seguir no meio-campo, abrindo vaga para Renê atuar na lateral-esquerda.

O Atlético também vive uma fase de calmaria depois de passar por turbulências ao sofrer duas derrotas para o Cruzeiro na já distante primeira fase do Mineiro. A estreia no Brasileiro acontece após a conquista do Estadual sobre o mesmo arquirrival e com a classificação garantida para as oitavas de final da Libertadores.

Mesmo tendo de enfrentar o Godoy Cruz na próxima terça-feira, no encerramento da primeira fase, o Atlético-MG usará no Maracanã os principais jogadores que tem à disposição.

O desfalques são o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva por causa de problemas musculares. Carlos César e Felipe Santana são os escolhidos pelo técnico Roger Machado para a formação titular.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Renê; Márcio Araújo, William Arão, Trauco; Berrío, Guerrero, Everton. T.: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG

Victor, Carlos César, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos; Adílson, Rafael Carioca, Elias, Otero; Fred, Robinho. T.: Roger Machado.

Estádio: Maracanã

Horário: 16h (de Brasília) de sábado

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)