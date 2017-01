FUTEBOL Flamengo divulga numeração de jogadores para 2017

O Flamengo divulgou nesta segunda-feira (16) a numeração que os atletas vão utilizar durante a temporada de 2017. As novas definições serão válidas a partir do primeiro amistoso do clube na pré-temporada, que será realizado contra o Vila Nova, no próximo sábado (21), no Serra Dourada, em Goiânia.

A principal novidade ficou por conta de Mancuello, que trocou a camisa 23 pela 11, número utilizado por Emerson Sheik na última temporada. O experiente atacante não teve seu contrato renovado e está sem clube.

Dos reforços contratados, o número da maioria já havia sido divulgado pelo clube. Trauco usará a 13, enquanto Conca ficou com a 19 e Rômulo vai vestir a 27.

Confira a numeração completa do Flamengo para 2017:

Goleiros

Alex Muralha - 38

Thiago - 44

Gabriel Batista - 45

Paulo Vitor - 48

Yago - 50

Zagueiros

Juan - 4

Réver - 15

Donatti - 25

Rafael Vaz - 33

Léo Duarte - 43

Laterais

Rodinei - 2

Jorge - 6

Trauco - 13

Pará - 21

Thiago Ennes - 46

Meio-campistas

Willian Arão - 5

Márcio Araújo - 8

Mancuello - 11

Conca - 19

Cuéllar - 26

Rômulo - 27

Diego - 35

Lucas Paquetá - 39

Ronaldo - 41

Matheus Sávio - 42

Atacantes

Marcelo Cirino - 7

Guerrero - 9

Éderson - 10

Gabriel - 17

Leandro Damião - 18

Éverton - 22

Cafu - 36

Adryan - 37

Thiago Santos - 40

Felipe Vizeu - 47