FUTEBOL Flamengo define Maracanã como palco de semifinal da Sul-Americana

O Flamengo enviou ofício à Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e confirmou o Maracanã como palco da primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O comunicado também foi recebido pela Conmebol. Com isso, o duelo contra o colombiano Junior Barranquilla será realizado no palco de duas finais de Copa do Mundo, dia 23 de novembro, às 21h45 (de Brasília).

Apesar dos prejuízos acumulados no complexo administrado pela Odebrecht, a diretoria rubro-negra entendeu que o compromisso é de forte apelo e integra uma reta final de temporada que pode terminar na conquista de um título inédito. Além disso, o Flamengo não ergue uma taça internacional há 18 anos. A última foi a Copa Mercosul de 1999.

A decisão da vaga na finalíssima -o título vale um posto na fase de grupos da Copa Libertadores 2018- será fora de casa. No dia 30 de novembro, as equipes se enfrentam no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, às 22h15 (de Brasília).