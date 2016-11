BRASILEIRÃO Flamengo bate o Santos e fica

a uma vitória de vice-campeonato

O Flamengo só depende de suas forças para ficar com o vice-campeonato brasileiro de 2016. O time carioca levou a melhor sobre o Santos na tarde deste domingo (27), no Maracanã, venceu o duelo da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro por 2 a 0 com gols de Guerrero e Diego e agora só precisa de uma vitória para garantir o segundo lugar da competição nacional.

A vitória leva o Flamengo a 70 pontos, contra 68 do Santos, que cai para terceiro. Quem ficar com o vice-campeonato terá em seus cofres R$ 3,4 milhões a mais na conta, já que o segundo colocado leva R$ 10,7 milhões, enquanto o terceiro fatura R$ 7,3 milhões.

Na última rodada, porém, o Santos, teoricamente, terá vida mais fácil que a do Flamengo. Enquanto o time da Vila Belmiro recebe o já rebaixado América-MG, o Flamengo visita o Atlético-PR, melhor mandante do Brasileiro e que ainda briga por Libertadores, na Arena da Baixada. Os jogos, assim como todos da 38ª rodada, acontecem às 17h (de Brasília) do próximo domingo.

Um gol de Guerrero –aproveitando saída errada do Santos– logo aos 4min deixou não só o Maracanã em festa, mas principalmente o Allianz Parque, já que o gol do atacante rubro-negro deixava o Palmeiras ainda mais perto do título brasileiro.

Para evitar a taça palmeirense, o Santos precisava então de pelo menos dois gols, que não vieram. A festa ficou completa, nos dois estádios, com o golaço de Diego já aos 39min do segundo tempo.

Apesar de ficar com a bola a maior parte do jogo, o Santos pouco produziu. O Flamengo, por sua vez, desde o apito inicial foi mais perigoso, especialmente aproveitando a velocidade nos contra-ataques. D

orival Júnior tentou deixar o time mais criativo, colocando Léo Cittadini e depois o prata da casa Arthur Gomes. Mas não adiantou.

Diego atuou pela primeira vez contra o Santos desde que deixou o clube da Vila Belmiro, em 2004, para se transferir para o Porto, de Portugal. E não decepcionou. O meia chamou o jogo, apareceu bem na maioria dos ataques, foi alvo de várias faltas santistas e, já no fim, marcou um golaço.

RETORNO

Desde que se recuperou de uma lesão muscular na coxa, Vitor Bueno ainda não conseguiu reencontrar o bom futebol. Discreto, acabou substituído no início do segundo tempo.

O zagueiro flamenguista sofreu uma falta de Ricardo Oliveira logo no começo do segundo tempo, caiu de mau jeito e precisou ser substituído com dores no ombro. Ele recebeu tratamento imediato no banco de reservas, foi imobilizado e seguiu para o vestiário chorando.

Com a vitória do Flamengo e a derrota do Atlético-MG para o São Paulo, o time carioca se garantiu ao menos no G-3 do Campeonato Brasileiro. Com isso, entrará na próxima Libertadores, assim como o Santos, já na fase de grupos.

Depois de três tropeços consecutivos dentro do Maracanã (empates contra Corinthians, Botafogo e Coritiba), o Flamengo enfim voltou a vencer em seu estádio.

Ainda antes da partida, o Santos se mostrou preocupado com a escalação do árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO) para a partida deste domingo. Isso porque, até então, nenhum time visitante havia vencido em jogos apitados por ele: eram cinco vitórias dos anfitriões e dois empates. E a história se repetiu no Maracanã, com mais um triunfo do time mandante.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz (Juan) e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel (Fernandinho), Everton e Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo

SANTOS

Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Yuri e Zeca; Renato (Arthur Gomes) , Thiago Maia e Lucas Lima; Victor Bueno (Leo Cittadini), Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior

Estádio: Maracanã, no Rio

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Gols: Guerrero, aos 4 min do primeiro tempo; Diego, aos 39 min do segundo tempo¤

Cartão amarelo: Diego (F)

Público: 37.615

Renda: R$ 1.601.982,00

VEJA O GOL