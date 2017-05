3 A 0 Fla mostra reação após queda

da Libertadores e vence Atlético-GO

O Flamengo mostrou poder de reação e venceu o Atlético-GO por 3 a 0 neste sábado (20), no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. Após ser eliminado de maneira vexatória na Libertadores, o triunfo era o único resultado esperado pela torcida. Everton, Leandro Damião e Rodinei marcaram para os cariocas.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 4 pontos e divide a liderança com a Chapecoense, que venceu o Palmeiras na Arena Condá, mas saldo inferior aos cariocas. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, novamente contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

O Flamengo não deu folga para o Atlético-GO no primeiro tempo e Everton abriu o placar aos 40 minutos, após Trauco cruzar para Damião, na divisão com Felipe sobrou para Everton. O time da casa pouco ameaçou.

No segundo tempo o ritmo do jogo não foi diferente, o Flamengo dominou e ampliou aos cinco minutos com Damião. Rodinei fez o terceiro aos 19 minutos e decretou a vitória para o time do Rio.

GUERRERO

Após a traumática eliminação na Libertadores, o Flamengo não pôde contar com um dos principais jogadores. Guerrero estava confirmado junto com o time titular, mas sentiu muitas dores musculares no vestiário e acabou cortado da partida. Leandro Damião o substituiu.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO

Felipe; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, André Castro (Andrigo), Igor e Jorginho; Everaldo (Junior Viçosa) e Walter (Walterson)

T.: Marcelo Cabo

Flamengo

Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Ederson (Vinicius Jr); Everton (Rodinei); Gabriel (Matheus Sávio) e Leandro Damião

T.: Zé Ricardo

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliares: Márcio Eustaquio Santiago (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Gols: Everton, aos 40 minutos do primeiro tempo; Leandro Damião, aos 5 minutos dos segundo tempo, e Rodinei, aos 18 minutos do segundo

Cartões amarelo: Gabriel (FLA) Walter (ATL)