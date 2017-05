FLAMENGO Flamengo estreia prodígio na abertura do Brasileiro

Com mais de 50 mil pessoas no Maracanã, Flamengo e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste sábado (13), na partida de abertura do Brasileiro de 2017. Matheus Sávio marcou o gol do rubro-negro, e o primeiro desta edição do campeonato, mas Elias decretou a igualdade.

O duelo marcou a estreia como profissional do atacante Vinícius Júnior, 16, revelação das categorias de base do clube carioca e cobiçado por potências da Europa, como o Real Madrid. Uma possível transferência do jovem atleta é estimada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões).



Por ser o jogo inaugural do Brasileiro, o Maracanã recebeu algumas atrações antes de a bola rolar, como a apresentadora Xuxa Meneghel, que cantou ao lado da banda da Polícia Militar.



O resultado manteve uma escrita incômoda para os cariocas: o Flamengo não estreia com vitória no Campeonato Brasileiro desde 2011, quando goleou o Avaí por 4 a 0. A história dava sinais de que iria mudar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Matheus Sávio, que tentou cruzar para Guerrero, mas viu a bola entrar no canto esquerdo do goleiro Victor. Aos 13 da etapa final, Elias recebeu dentro da área e chutou alto, indefensável para Muralha. Ex-jogador do time carioca, o meia do Atlético-MG optou por não comemorar o gol de empate em respeito aos flamenguistas.



A dez minutos do fim do jogo, o técnico Zé Ricardo atendeu aos pedidos da torcida e promoveu a estreia de Vinicius Júnior entre os profissionais. No entanto, ele teve poucas oportunidades para aparecer.



Na próxima rodada, o Flamengo visitará o Atlético-GO, no sábado (20). Já o Atlético-MG receberá o Fluminense, domingo (21), no Horto.