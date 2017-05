parceria firmada Fla e Prefeitura vão assinar protocolo por construção de estádio na Gávea

O Flamengo vai dar um passo importante para formalizar a construção de um estádio na Gávea.

Nesta sexta (11), o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro vão anunciar a assinatura de um Protocolo de Intenção, para que a obra possa ter início tão logo os entraves burocráticos sejam superados.

Na cerimônia, o Flamengo vai fazer doação de 70 mil cestas básicas para viabilizar a reabertura dos restaurantes populares.

A ideia do clube carioca é que a Gávea esteja apta a receber jogos de menor apelo. A estimativa é que o local tenha capacidade para 20 mil torcedores.

O evento vai contar com as presenças do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do prefeito Marcello Crivella, e de Patricia Amorim, ex-presidente do clube e atual subsecretária de Esportes e Lazer.