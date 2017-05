Confronto Fla e Atlético-MG empatam na

estreia do Campeonato Brasileiro

No primeiro confronto do Brasileirão, o Flamengo e Atlético-MG fizeram bom jogo diante de mais de 50 mil pessoas no Maracanã, mas ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado (13). Matheus Sávio marcou o primeiro gol do campeonato para a equipe carioca. Elias fez para os mineiros. A partida ficou marcada pela estreia profissional da joia Vinicius Júnior, que vinha sendo muito aguardada pela torcida flamenguista.

Além disso, o jogo teve alto nível de competitividade e grandes chances dos dois lados, como dois chutes de Cazares no segundo tempo duplamente afastados por Rafael Vaz -um deles em cima da linha.

ESTREIA

Flamengo não estreia com vitória no Campeonato Brasileiro desde 2011, quando goleou o Avaí por 4 a 0. O placar deste sábado começou a ser construído com muita insistência em jogadas pelo lado esquerdo, que culminaram no gol de Matheus Sávio aos 23 minutos do primeiro tempo. É bem verdade que o meia tinha a clara intenção de cruzar para Guerrero na pequena área, mas o peruano não tocou na bola e a viu morrer no fundo da rede de Victor. O primeiro gol do Brasileirão 2017 tem dono!

Já pelo Atlético-MG, a jogada começou com a roubada de bola de Elias na intermediária. Acionado pelo meia, Robinho tocou para Fred e viu o centroavante fazer o pivô antes de devolver para Elias. O ex-flamenguista fuzilou o ângulo esquerdo de Muralha e não comemorou o gol em sinal de respeito ao clube e à torcida que defendeu em 2013.

CAZARES

Quando Cazares substituiu Otero no início do segundo tempo, o equatoriano não imaginava uma atuação tão incisiva. Infelizmente para o meia, o esforço ficou marcado pelo "quase". Logo no primeiro minuto, aplicou uma caneta em Pará e arriscou o chute para o gol, que já não contava mais com a proteção de Muralha. Mas a estrela de Rafael Vaz foi mais poderosa: o zagueiro tirou a bola em cima da linha.

Menos de 10 minutos depois, aos nove, o rebote de todos os atleticanos sobrou no pé de Cazares, que voltou a finalizar e, mais uma vez, acabou frustrado pela intervenção cirúrgica de Rafael Vaz sobre a linha do gol.

PROTESTO

Jogadores de Flamengo e Atlético-MG entraram com faixas pretas nas camisas em protesto contra Reforma Trabalhista do Governo que atinge a categoria.

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco (Ederson); Márcio Araújo e Willian Arão; Everton, Berrío (Vinicius Júnior) e Matheus Sávio (Renê); Guerrero

T.: Zé Ricardo

ATLÉTICO-MG: Victor, Carlos César, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Adilson, Elias e Otero (Cazares); Robinho (Maicosuel) e Fred (Rafael Moura)

T.: Roger Machado

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Auxiliares: Alessandro A. Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira - BA

Público/Renda: 50.220 pessoas/R$ 1.874.265,00

Cartões amarelos: Trauco, Everton (FLA); Fábio Santos, Rafael Carioca (CAM)

Gols: Matheus Sávio, aos 20 minutos do primeiro tempo (FLA); Elias, aos 13 do segundo tempo (CAM)