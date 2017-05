Estadual Final de Corumbaense e Novo

terá estádio lotado neste domingo Cinco mil ingressos foram vendidos; telão será instalado fora do estádio

O Novo visita o Corumbaense neste domingo, às 15h, no Arthur Marinho, em partida de volta da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Depois de empatar em 1 a 1 no duelo de ida, o clube de Campo Grande só sairá campeão se vencer o Galo Carijó. Para chegar ao título, o técnico Bazílio Amaral quer que sua equipe se sinta em casa e transforme o apoio do torcedor em pressão contra o time de Corumbá.

O Corumbaense tem a melhor média de público do Sul-Mato-Grossense, com 3,7 mil torcedores por partida. O treinador do Novo, porém, não se intimida com os números e orienta seu elenco a jogar como se estivesse no Morenão. “Estou até ansioso para conhecer a torcida do Corumbaense, que é famosa aqui no Estado, mas temos jogadores experientes, que já passaram por situações semelhantes. Se a gente se impuser dentro de campo, os torcedores podem acabar se voltando contra o próprio time”, acredita.

Nas quartas e semifinais, a equipe campo-grandense reverteu a vantagem de Águia Negra e Sete de Dourados, respectivamente, ao vencer o jogo de ida em casa. Na decisão, a história foi diferente e, para conquistar o título inédito, Bazílio Amaral vai alterar o comportamento do time. “Contra o Águia e o Sete não precisamos mudar no segundo jogo. Agora não. Teremos que jogar como jogamos em casa, manter nosso padrão, da maneira que fizemos no segundo tempo contra o Corumbaense”.



O técnico terá todo elenco à disposição. O volante Maguila volta de suspensão e deve recuperar a titularidade. Antes do duelo decisivo, a equipe faz treino de reconhecimento do gramado do Arthur Marinho na tarde deste sábado.

CASA CHEIA

Do lado do Corumbaense, a solidez e regularidade do time dão respaldo aos comandados do técnico Douglas Ricardo. A equipe só foi derrotada uma vez em 15 jogos no Estadual 2017. Foi no confronto de ida da semifinal, no Arthur Marinho, quando perdeu por 1 a 0 para o Operário. Na volta, venceu o Galo por 3 a 1.

Como de costume em Corumbá, a promessa é de casa cheia nas arquibancadas, com lotação máxima. O último lote dos 5 mil ingressos colocados à venda para a final foi vendido em poucas horas na última sexta-feira.Um telão de LED será instalado do lado de fora do estádio.

Em campo, Douglas Ricardo não deve ter o zagueiro Rafael, suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) por quatro jogos após expulsão na partida contra o Operário. A assessoria jurídica do Corumbaense tenta obter o efeito suspensivo da punição.