PALMEIRAS Felipe Melo pega suspensão de

seis jogos por briga na Libertadores

O volante Felipe Melo foi punido nesta sexta-feira (12) pela briga na vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Peñarol, no Uruguai, pela Taça Libertadores.

Segundo decisão da Conmebol, o volante pegou seis jogos e gancho, e só deve voltar ao torneio caso o Palmeiras chegue às semifinais. Além disso, foi punido em US$ 10 mil.

O meio-campista já cumpriu um jogo de suspensão na partida contra o Jorge Wilstermann (Bolívia), válida pela quinta rodada do Grupo 5 da competição. Na ocasião, o Palmeiras perdeu por 3 a 2, o que decretou a saída do técnico Eduardo Baptista.

A Conmebol ainda puniu três jogadores do Peñarol pela briga no final da partida em Montevidéu: Matías Mier, Nahitan Nández e Lucas Hernández. Cada um deles pegou cinco jogos de gancho e pagará US$ 10 mil de multa.

Ainda não há um veredicto a respeito dos clubes. A previsão é a de que Peñarol e Palmeiras só sejam informados na próxima semana.