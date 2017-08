TENIS Federer desiste de torneio nos EUA, e Nadal assumirá liderança do ranking

Nesta segunda-feira (14), a organização do Masters de Cincinnati anunciou no Twitter que Roger Federer não disputará a edição de 2017 do torneio para se recuperar de uma lesão nas costas.

Com isso, Rafael Nadal será líder do ranking mundial na próxima semana. Federer disputou a final Masters 1.000 de Montréal, neste domingo (13), e acabou derrotado pelo alemão Alexander Zverev.

"Sempre gosto de jogar aqui. Cincinnati tem alguns dos melhores fãs do mundo, e eu sinto muito por saber que vou sentir falta deles", afirmou o tenista suíço.

Andy Murray apareceu na liderança do ranking mundial na parcial desta segunda, mas o tenista, também lesionado, não vai poder defender seus pontos em Cincinnati.

Com isso, Nadal e Federer, cabeças de chave 1 e 2 do Masters, disputariam a primeira colocação no torneio: quem fosse mais longe levava a honraria.

Nadal já havia perdido a chance de liderar o ranking no Masters de Montreal. Bastava que o tenista chegasse nas semifinais, mas o espanhol acabou surpreendido por Denis Shapovalov na terceira rodada.