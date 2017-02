temporada 2017 Federação pretende reunir

dois mil atletas no master Entidade atenderá oito modalidades com jogos a partir de março

Recém-criada em Campo Grande, a Federação Master Esportiva de Mato Grosso do Sul prepara calendário de competições para atender praticantes em oito modalidades.

Neste primeiro ano, a entidade pretende reunir até dois mil atletas sendo exigida a idade mínima de 35 anos para homens e mulheres 30. O primeiro torneio será o Campeonato Metropolitano Master de Basquete com início no dia 12 de março, e que tem cinco equipes pré-inscritas.

Conforme, o presidente da entidade, Vagner Almeida, o calendário oficial está sendo tratado com os coordenadores de cada uma das modalidades já filiadas: basquete, basquete 3 x 3 , vôlei, vôlei de praia, futsal, futebol de campo, futebol society e jiu-jitsu.

“Estamos abertos a outras modalidades, seremos parceiros de outras federações. Quem tiver interesse nos procure para a promoção de competições”, explica.

A ideia de criar a entidade partiu de ex-atletas e professores, que sentiam a falta de competições na faixa etária master.

Neste primeiro semestre, os torneios serão realizados somente na Capital. A partir de junho também serão realizados no interior.

As filiações serão por atletas com validade anual, ao custo simbólico de R$ 5. Cada atleta poderá participar de mais de uma modalidade. As filiações serão abertas em março em data a ser divulgada pela federação.