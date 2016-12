FUTEBOL MS Federação divulga nova tabela com confrontos de abertura do Estadual

A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou ontem a tabela atualizada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2017. O jogo de abertura está marcado para o dia 28 de janeiro entre Operário x União/ABC, no estádio Morenão, em Campo Grande.

No dia seguinte tem Comercial x Novoperário, Costa Rica x Serc, Corumbaense x Águia Negra e Urso x Ivinhema. A rodada será finalizada no dia 1 de fevereiro com Sete de Setembro x Naviraiense, no Douradão.

Conforme o vice-presidente e coordenador de Competições da FFMS, Marco Antonio Tavares, a primeira fase do torneio terá 10 rodadas e os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase quartas de final. O último de cada grupo será rebaixado.

“A partir das quartas de final, a competição será no sistema de mata-mata levando vantagem quem tiver melhor campanha em toda a competição”, explica.

O coordenador de competições informou ainda sobre a divisão dos grupos. O União/ABC recém promovido da série B, está no grupo A ao lado de Comercial, Operário, Novo, Costa Rica e Serc.

Já o Urso foi para o grupo B e se juntou a Águia Negra, Corumbaense, Ivinhema, Naviraiense e Sete de Setembro. O atual campeão do Estadual é a equipe do Sete de Setembro, que derrotou os dois jogos finais contra o Comercial: 2 a 1 (no estádio Douradão) e 2 a 0 (no Jacques da Luz).

MORENÃO

Estádio referência em Mato Grosso do Sul, o Morenão voltará a receber uma partida oficial de futebol, após a interdição judicial em setembro de 2014. O local passa por reformas de segurança que atendem aos bombeiros, e deve ser liberado até o dia 10 de janeiro.

Com as obras desta primeira etapa dos serviços, o estádio terá capacidade para receber 16 mil torcedores. Serão quatro mil lugares em cadeiras e 12 mil na arquibancada - todos no setor coberto. (Com assessoria)